İYİ Parti’de istifa! “Millete hizmet sadece lider Devlet Bahçeli liderliğinde olur”
İYİ Parti’nin Çatalca Belediyesi’ndeki tek meclis üyesi olan Recep Yılmaz, Millet İttifakı’nı sert sözlerle eleştirerek istifa etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından istifa kararını açıklayarak, MHP'ye geçmek istediğini belirtti. Yılmaz, "Millete hizmet etmenin yolunun sadece ama sadece lider Devlet Bahçeli Bey’in liderliğinde olabileceğini yaşayarak ve görerek bir kez daha anladım." mesajını verdi.
İYİ Parti'nin Çatalca Belediyesi'ndeki tek meclis üyesi olan Recep Yılmaz, istifa kararını sosyal medya hesabından açıkladı.
Yılmaz açıklamasında, "Siyaset, vatan ve millete aşkla yapılan bir hizmet vasıtasıdır. Bu amaçla davamdan vazgeçip İYİ Parti saflarında siyasete girdim. Üye ve yönetici olarak büyük emekler verdim ancak geldiğimiz şu noktada İYİ Parti'nin Millet İttifakı ortağı CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yakınlaşması, FETÖ'ye sürekli göz kırpması, milliyetçi vatansever bir ülkücü olarak her gün vicdanımı rahatsız etti. Demokrasi, milliyetçilik, Atatürkçülük gibi birçok değerin istismar edildiği, ancak iktidar olmak için bu değerlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen kişi ve yapılarla açık veya örtülü beraberlikleri üzülerek gördüm. Millete hizmet etmenin yolunun sadece ama sadece lider Devlet Bahçeli Bey'in liderliğinde olabileceğini yaşayarak ve görerek bir kez daha anladım. Lider Devlet Bahçeli Bey'in terörün ve teröristlerin karşısında devletçe dikildiğine, onlara nasıl engel olduğuna şahit oldum. Uğruna canımızı vereceğimiz aziz vatanımız ve devletimiz bizlere binlerce şehidin emanetidir. Vatansever bir Türk milliyetçisi olarak her türlü terör örgütü ve FETÖ ile mücadele ederek, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey eğer takdir ederlerse mücadeleme yuvamda, yani ait olduğum yerde Milliyetçi Hareket Partisi'nde devam etmek istiyorum. Bu vesileyle İYİ Parti'den istifa kararımı saygılarımla kamuoyuyla paylaşıyorum" ifadelerine yer verdi.
(İYİ Parti'den istifa eden Recep Yılmaz)
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