23 Mart kar tatili olan iller: Yarın hangi illerde okullar tatil? 23 Mart'ta okullar tatil mi? Iğdır, Kars, Hakkari, Bitlis...
23 Mart'ta okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde yerleşim yerlerine ulaşım kapanırken okullarda kar tatili haberleri hafta başından itibaren duyuruldu. Yarın hangi illerde okulların tatil olup olmadığı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, Yarın hangi illerde okullar tatil? 23 Mart'ta okullar tatil mi? Iğdır, Kars, Hakkari, Bitlis...
Yarın hangi illerde okullar tatil? 23 Mart'ta okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı illerde kar yağışının etkili olacağı açıklaması geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, yarın hangi illerde okullar tatil? 23 Mart'ta okullar tatil mi? Iğdır, Kars, Hakkari, Bitlis...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerinde okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.
SAMSUN'UN 4 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Samsun'un 4 ilçesinde, bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde, 23 Mart Çarşamba günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.
Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.
TATVAN'DA EĞİTİME 'KAR' TATİLİ
Tatvan'da olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime 1 günlük ara verildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle; Tatvan merkez ve köy okullarımızda 23 Mart Çarşamba günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 23.03.2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Meteoroloji'nin haritalı verilerine göre;
24 Mart Perşembe günü, Ege bölgesi ile Marmara'nın kuzeybatısı ve Trakya'da güneşli hava görülüyor.
25 Mart Cuma günü, Akdeniz bölgesinde açık ve az bulutlu hava verilere yansıyor.
26 Mart Cumartesi, Ege-Trakya-Marmara ve Antalya bölgesinde yağışlı havaların yerini açık ve az bulutlu havaya bırakacağı görülüyor.
27-28 Mart haritasına göre; yurdun büyük kesiminde kapalı havaların yerini açık ve güneşli havalara bırakacağı tahmin ediliyor.
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