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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık risk haritasını açıkladı! İşte en fazla artış olan iller

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Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık risk haritasını açıkladı! İşte en fazla artış olan iller

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 5-11 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 340,61, Ankara'da 541,56 ve İzmir'de 324,82 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 5-11 Mart'ta 100 bin kişide görülen vaka sayısı; İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.



Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 5-11 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 522,38'den 340,61'e, Ankara'da 916,03'ten 541,56'ya, İzmir'de ise 456,19'dan 324,82'ye düştü.

Eskişehir ise 709,95 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 14,27 ile Şırnak, 19,19 ile Van ve 30,55 ile Hakkari oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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