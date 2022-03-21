Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık risk haritasını açıkladı! İşte en fazla artış olan iller
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 5-11 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 340,61, Ankara'da 541,56 ve İzmir'de 324,82 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 5-11 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 522,38'den 340,61'e, Ankara'da 916,03'ten 541,56'ya, İzmir'de ise 456,19'dan 324,82'ye düştü.
Eskişehir ise 709,95 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 14,27 ile Şırnak, 19,19 ile Van ve 30,55 ile Hakkari oldu.
5-11 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/scKZCkLkt1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2022
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