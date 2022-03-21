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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan 'barajlar taşabilir' uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’dan ’barajlar taşabilir’ uyarısı

Son dakika haberine göre: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, perşembe akşamı İstanbul'da başlayan ve bu sabah da devam eden kar yağışı sonrası "İstanbul’da barajlar taşabilir. Dere yataklarında ev ve işyeri olanlar dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.

Kırım soğuklarının yurdu etkisi altına almasını sonrası İstanbul'da perşembe akşamı başlayan kar yağışı bu sabah da devam etti. Yağan kar yağışı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan vatandaşlara uyarı geldi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Birpınar, İstanbul'da barajların taşabileceğini belirterek, "Dere yataklarında ev ve işyeri olanlar dikkatli olmalı. 9 Mart 2022'de uyarmıştık" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Birpınar, 9 Mart 2022 tarihinde yaptığı paylaşımda, "Esas sorun mevsim geçişine denk gelen kar yağışının ani ve hızlı erimesi sonucu İstanbul'da taşkın ve su basması sorunu olacaktır" demişti.

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