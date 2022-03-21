Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’dan ’barajlar taşabilir’ uyarısı

Kırım soğuklarının yurdu etkisi altına almasını sonrası İstanbul'da perşembe akşamı başlayan kar yağışı bu sabah da devam etti. Yağan kar yağışı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan vatandaşlara uyarı geldi.