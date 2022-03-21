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SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Metaverse için ilk adım! Davetiyelerde artırılmış gerçeklik teknolojisi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Metaverse için ilk adım! Davetiyelerde artırılmış gerçeklik teknolojisi

Son dakika haberine göre: AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün "Forum Metaverse" programı düzenliyor. Dünyada ilk kez bir cumhurbaşkanının katılımıyla, fiziksel dünyayı sanal dünyaya taşıyan metaverse kavramı tartışılacak.

Teknolojıdeki her gelişmede kurduğu dijital altyapısıyla ön almayı hedefleyen Türkiye, son yıllarda ortaya çıkan 'metaverse' yani sanal evren kavramını da bir forumla masaya yatırıyor.

Bugün Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenecek olan Forum Metaverse'de, sanal gerçeklik, blokzincir, yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılması yoluyla oluşan sanal evrene ay yıldızlı damgayı vurmak için yapılacak atılımlar konuşulacak.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın düzenlediği forum 'Metaverse' kavramının dünyada ilk kez bir Cumhurbaşkanı ve siyasi partinin katılımıyla tartışılacak olması açısından ayrı bir önem taşıyor.

Başkan Erdoğan'ın da konuşma yapacağı forumda 'Metaverse ve Yaşam' ile 'Metaverse ve Değerler' başlıklı iki oturum yapılacak.

Birinci oturuma yapay zeka uzmanı ve veri bilimci Dr. Şebnem Özdemir, 'Token Ekonomi' girişimcisi Ali Erhan Tamer, Metaverse girişimcisi Burak Soylu, ikinci oturuma SODİMER Başkanı Prof. Levent Eraslan, Dijital Sanatlar Girişimcisi ve ISAAC Başkanı Filiz Dağ, fütürist ve teknoloji düşünürü Emrah Kaya konuşmacı olarak katılacak.




DAVETİYELERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ
Forum Metaverse için hazırlanan davetiyelerde de artırılmış gerçeklik teknolojisi göze çarpıyor. Davetiye üzerindeki QR kodun okutulmasıyla kişi, bir artırılmış gerçeklik modeline yönlendiriliyor.

Başkan Erdoğan’ın programı BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI

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