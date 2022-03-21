Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı olan iller hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...