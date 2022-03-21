Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...
Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlar sonrasında hangi illerde okulların tatil olacağı merak ediliyor. İşte, Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...
Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı olan iller hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI: Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
21 MART'TA KONYA VE KARAMAN'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Okulların kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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