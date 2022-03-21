Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Türkiye herkese umut oldu
Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı, bölgedeki son durum ve Türkiye'nin diplomasi girişimlerinin ele alındı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, Başkan Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenskiy ile görüştüğünü belirtti. Ayrıca Ömer Çelik, temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam yapılacak mı sorusuna da yanıt verdi. İşte haberin detayları...
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yaşlılarımıza yönelik pek çok desteklediği kampanya vardır. Bu bizim için çok önemli bir konudur. Hükümetimiz tarafından hazırlanan Yaşlanma Vizyon Belgesi, onlara yönelik yeni modellerin geliştirilmesi önemli bir yol haritasıdır. Evde gündüz bakım alabilecekleri hizmeti hayata geçirmiştik. Bu yöndeki adımlarımız devam ediyor. Sosyal güvencesi olsun olmasın, yaşlılarımızın bakım altına alınması güvence altına alınmıştır.
İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE
Yeni Zelanda'daki saldırı döneminde Türkiye İİT dönem başkanıydı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Dışişleri Bakanları toplanmıştı. 15 Mart İslamofobi ile mücadele günü olarak kabul edildi. İslamofobiyle mücadele konusu, küresel barışı, dünya sistemini ilgilendiren bir konu haline geldi. İİT'de alınan karardan sonra Türkiye Pakistan'la birlikte, bunun BM kararına dönüşmesi için çaba sarf ediyordu. Bunun iyi stratejilerle desteklenmesi, güçlü yasalarla desteklenmesi konusunda takipçisi olacağımızını söylemek isterim.Bunlar iç içe geçmiş bşir strateji çerçevesinde İslam düşmanlığı, göçmen ve yabancı düşmanlığını yerleştiriyorlar. İnsan haklarını esir almaya çalışıyorlar.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. AK Parti'nin eser siyasetinde önemli bir taçdır. Türkiye'nin ne kadar büyük projelere imza atabildiğini gösterir. Türkiye'nin nasıl stratejik bir konuma geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Milletimizin demokrasimize verdiği büyük destek, bu çerçevede büyük eserlere imza atılmasına izin veriyor. Bunları eleştirenler oluyor. Normal olarak hayatalrında hiçbir şeye imza atmayanların, bu eser siyasetine düşmanlık etmelerini bir kez daha gördük.
"AMACIMIZ KALICI ATEŞKESİ SAĞLAMAK"
Ukrayna krizi MYK'mızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde Hollanda Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'ya katılımı için bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenski ile görüşüyor. 35 liderle 38 görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin yürüttüğü politikanın güvenilir bir politika olduğunu herkes ifade ediyor. Amacımız kalıcı ateşkesin sağlanması. 6 madde üzerinde konuşuluyor. Kritik siyasi konularda Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, bu konuda Türkiye'nin güvenilir bir arabulucu olabileceğini ifade etti.
Vatandaşlarımız büyük bir oranda ülkeden tahliye edildi. Vatandaşlarımız en zor bölgelerde bile yalnız bırakılmadı.
"TÜRKİYE'NİN AÇTIĞI DİPLOMATİK HAT HERKESE UMUT OLDU"
NATO'nun Ukrayna konusundaki açıklamaları başta olmak üzere diplomasinin sesi pek duyulmuyordu. Bir tek Türkiye'nin açtığı hat, taraflarla diyaloğunu yoğun bir şekilde tutması... Türkiye'nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu. Bu diplomasi zeminine güçlü destek vermesi gerekildiği konusunda tarihi fırsatı kaçırdılar. Şimdi gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın izlediği diplomasi takdirle karşılanıyor.
Diplomasiye güç vermek herkesin görevi olmalıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konya ve Amasya'da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı'da Konya ve Amasya'da okullar tatil olacak mı? MEB açıklamaları...
- At yarışı sonuçları sorgulama 🏇 | Canlı TJK TV at yarışı sonuçları ve yarış programı | İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 22 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- 22 Mart kar tatili olan iller güncel liste: ⛄ Yarın hangi illerde okullar var, yok? 22 Mart Salı okullar tatil mi? Hakkari, Şırnak, Siirt...
- Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Diyanet takvimi!
- Benzin, motorin ve LPG (oto gaz) indirimi var mı? 2022 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Ayetel Kürsi okunuşu 🤲 | Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali) | Ayetel Kürsi duası faziletleri ve sırları
- Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçı hangi kanalda?
- Asgari ücrete 850 TL ek zam! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi, tekrar artacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?
- Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı bugün son! 2022 temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları...
- Bakan Yanık açıkladı! 21 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım yardımı yatan iller hangileri?