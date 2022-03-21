21 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | 21 Mart vaka ve vefat rakamları

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | 21 Mart vaka ve vefat rakamları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
ABONE OL
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | 21 Mart vaka ve vefat rakamları

Sağlık Bakanlığı 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Türkiye'de 21 Mart 2022 günü kaç kişi vefat etti? Vaka rakamları ne kadar oldu? İşte son dakika haberimizin detayları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 21 Mart 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 537 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,28 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,05 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (21 MART 2022)

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 503 bin 50 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

20 MART PAZAR

19 MART

18 MART

17 MART

16 MART

15 MART

14 MART

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA