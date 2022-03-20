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HDP'nin İstanbul'daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2022
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HDP’nin İstanbul’daki nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, HDP'nin nevruz etkinliği hakkında açıklama yaptı. Yenikapı etkinlik alanında HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinin saat 12.30'da başlayıp, 16.30'da sona erdiği belirtilerek, "Etkinlikte, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet nedeniyle 1'i aranan, 83 şüpheli gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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