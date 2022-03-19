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Yargıtay'dan emsal karar: Düğün iptal olursa kaparo geri ödenecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Yargıtay’dan emsal karar: Düğün iptal olursa kaparo geri ödenecek

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, düğün organizasyonu için düzenlenen sözleşmede yer alan 'Alınan kaparo iade edilemez' şeklindeki hükmün geçersiz olduğuna karar verdi. Emsal nitelikteki kararla, düğün için ödenen kapora 30 gün öncesinden iptal edilse dahi iade edilecek.

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