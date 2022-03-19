Son dakika: Yunus Dönertaş öldü mü? 'Ama kafamız nasıl güzel' repliği ile tanınan Yunus Dönertaş neden öldü?
Son dakika... Yunus Dönertaş öldü mü? 8 aydır kayıp olan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sosyal medyada 'Ama kafamız nasıl güzel' repliğiyle tanınan Yunus Dönertaş hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Yunus Dönertaş öldü mü? 'Ama kafamız nasıl güzel' repliği ile tanınan Yunus Dönertaş neden öldü? İşte Yunus Dönertaş hakkında merak edilenler...
Yunus Dönertaş öldü mü? 8 aydır kayıp olan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'ın hayatını kaybettiği yönünde açıklamalar geliyor. YouTube bir kanala verdiği röportajda ünlü olan ve "Ama kafamız nasıl güzel" repliğiyle tanınan Yunus Dömertaş hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki, Yunus Dönertaş öldü mü? 'Ama kafamız nasıl güzel' repliği ile tanınan Yunus Dönertaş neden öldü? İşte haberin detayları...
YUNUS DÖNERTAŞ ÖDÜ MÜ?
8 aydır kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Yunus Dönertaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan 'Ama kafamız nasıl güzel' repliği ile tanınan Yunus Dönertaş'a ait olduğu belirlendi.
YUNUS DÖNERTAŞ NEDEN ÖLDÜ?
Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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- Son dakika: Yunus Dönertaş öldü mü? 'Ama kafamız nasıl güzel' repliği ile tanınan Yunus Dönertaş neden öldü?
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