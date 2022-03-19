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Son dakika: Yunus Dönertaş öldü mü? 'Ama kafamız nasıl güzel' repliği ile tanınan Yunus Dönertaş neden öldü?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Son dakika: Yunus Dönertaş öldü mü? ’Ama kafamız nasıl güzel’ repliği ile tanınan Yunus Dönertaş neden öldü?

Son dakika... Yunus Dönertaş öldü mü? 8 aydır kayıp olan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sosyal medyada 'Ama kafamız nasıl güzel' repliğiyle tanınan Yunus Dönertaş hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Yunus Dönertaş öldü mü? 'Ama kafamız nasıl güzel' repliği ile tanınan Yunus Dönertaş neden öldü? İşte Yunus Dönertaş hakkında merak edilenler...

Yunus Dönertaş öldü mü? 8 aydır kayıp olan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'ın hayatını kaybettiği yönünde açıklamalar geliyor. YouTube bir kanala verdiği röportajda ünlü olan ve "Ama kafamız nasıl güzel" repliğiyle tanınan Yunus Dömertaş hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki, Yunus Dönertaş öldü mü? 'Ama kafamız nasıl güzel' repliği ile tanınan Yunus Dönertaş neden öldü? İşte haberin detayları...

YUNUS DÖNERTAŞ ÖDÜ MÜ?

8 aydır kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Yunus Dönertaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan 'Ama kafamız nasıl güzel' repliği ile tanınan Yunus Dönertaş'a ait olduğu belirlendi.

Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.

'DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİRİLDİ'

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi.

YUNUS DÖNERTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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