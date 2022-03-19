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Sok dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! Motokurye, motosiklet, elektrikli scooter ne zaman trafiğe çıkacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Sok dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! Motokurye, motosiklet, elektrikli scooter ne zaman trafiğe çıkacak?

Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokurye, motosiklet, elektrikli scooter ile ilgili yeni kararı sosyal medya hesabı (twitter) üzerinden duyurdu. Valikaya'nın paylaşımında, " "Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR! Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

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