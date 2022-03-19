İstanbul’da hava ulaşımına kar engeli! Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmayan uçaklar başka havalimanına yönlendirildi

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle görüş mesafesinin azalması ve pist temizleme çalışmaları sebebiyle iniş yapmak için bekleyen uçaklar havada bir müddet tur attı. Yakıt kritiğine giren minimum 10 uçağın İzmir ile Ankara'ya yönlendirildi belirtildi. Pegasus Havayolları'nın Hannover ve Viyana uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı'na, Buta Airlines Bakü, Anadolujet'in Zürih ve Pegasus Havayolları'nın Köln ve Cenevre seferleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN