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İstanbul’da hava ulaşımına kar engeli! Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmayan uçaklar başka havalimanına yönlendirildi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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İstanbul’da hava ulaşımına kar engeli! Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmayan uçaklar başka havalimanına yönlendirildi

İstanbul Anadolu Yakası’nda akşam saatleri itibariyle etkili olan kar yağışı sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen uçaklar, başka havalimanlarına yönlendirildi.

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