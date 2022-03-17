Zonguldak ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Zonguldak ve Düzce'de okullar tatil olacak mı? Son gelişmeler...
Zonguldak ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olmasının ardından birçok ilden kar tatili için son dakika açıklamalar geliyor. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler kar tatiline yönelik araştırmalarını artırdı. İşte, Zonguldak ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Zonguldak ve Düzce'de okullar tatil olacak mı? Son gelişmeler...
Zonguldak ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Zonguldak ve Düzce'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı konusunda son dakika açıklamalar geldi. Açıklamalar sonrasında kar tatili haberleri yakından takip ediliyor. İşte, Zonguldak ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Zonguldak ve Düzce'de okullar tatil olacak mı? Son gelişmeler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
18 MART CUMA GÜNÜ ZONGULDAK VE DÜZCE'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Söz konusu iller hakkında kar tatili haberi gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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