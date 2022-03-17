Zonguldak ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Zonguldak ve Düzce'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı konusunda son dakika açıklamalar geldi. Açıklamalar sonrasında kar tatili haberleri yakından takip ediliyor. İşte, Zonguldak ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Zonguldak ve Düzce'de okullar tatil olacak mı? Son gelişmeler...