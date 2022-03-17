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65 Türk vatandaşı Mariupol'den tahliye edildi! Ukrayna'da son dakika gelişmesi

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Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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65 Türk vatandaşı Mariupol’den tahliye edildi! Ukrayna’da son dakika gelişmesi

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi.

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