Valilikten kar tatili açıklaması! İstanbul'da eğitime ara verildi! Kar nedeniyle 21 Mart'a kadar okullar tatil
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle okullarda 21 Mart'a eğitime ara verildiği açıklandı. Vali Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını da duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle okullarda 21 Mart'a eğitime ara verildiği açıklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30'daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:
ENGELLİ MALUL VE HAMİLE PERSONELE İZİN
İstanbul Valiliği, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.
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