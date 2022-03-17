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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı: İnsanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı: İnsanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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