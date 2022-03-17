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Türk Dışişleri Bakanlığından Kırım açıklaması

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Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Türk Dışişleri Bakanlığından Kırım açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, Kırım'ın Rusya tarafından gayrimeşru ilhakının 8. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder" ifadelerine yer verildi.

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