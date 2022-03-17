İBB bu kadar da olmaz dedirtti! İleri derecede arızalı araçları kullanan şoförlere 750 TL ilave ücret ödeniyor! İstanbullunun canı kimlere emanet...

'AĞIR HASARLI OTOBÜSLERİ KULLANAN ŞOFÖRLERE 750 LİRA EKSTRA PARA'

Ayazağı'nda yaşanan kazanın ardından ise skandal bir uygulama çıktı. İBB yönetiminin ağır hasarlı İETT araçlarını kullanan şoförlere ekstra 750 lira ödediği ortaya çıktı. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu aracın özelliği ne biliyor musunuz? Arızalı olduğu için bu aracı kullanma "cesareti" olan şoföre 750 ₺ ekstra para ödenen araç. Ya patlayan fren sonucu yol kenarındaki direk bu aracı durduramasaydı? Ya araç içinde bir vatandaşımız çarpmanın şiddetiyle hayatını kaybetseydi? İETT "ileri derece" arızalı 55 aracı kullanması için 750 TL ilave ücret karşılığı 55 şoförü ikna etmiştir. Adeta ölüm saçan bu uygulama ilk vukuatını ortaya çıkarmıştır. İBB'yi 'acilen' bu uygulamayı sonlandırmaya çağırıyorum..!" ifadelerini kullandı.