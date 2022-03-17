İBB bu kadar da olmaz dedirtti! İleri derecede arızalı araçları kullanan şoförlere 750 TL ilave ücret ödeniyor! İstanbullunun canı kimlere emanet...
İstanbul'da CHP'li İBB sayesinde çöken toplu taşıma sisteminde her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Freni tutmayan İETT araçları sefere çıkarken, çok sayıda kaza da kaçınılmaz oluyor. Bugün yaşanan olayda otobüs henüz boşken Ayazağı’nda aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaşanan kazanın ardından ise İstanbulluların can güvenliğinin hiçe sayıldığını gözler önüne seren gerçek ortaya çıktı. İETT'nin ileri derecede arızalı 55 aracı kullanmaya cesareti olan şöforlere 750 TL ilave ücret ödediği belirlendi. İşte detaylar...
Ancak dün Sarıyer'de gerçekleşen kazalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin vatan can ve mal güvenliğini hiçe saydığını bir kez daha gözler önüne serdi. Her gün yaşanan yüzlerce kazaya rağmen sorunun çözümüne ilişkin adım atmayan İBB yönetimi, bu kez freni tutmayan otobüsü servise çıkardı. 34 TP 5291 plakalı, 42K hat numaralı İETT otobüsü fren sisteminin çalışmaması nedeniyle Sarıyer Ayazağa'nda aydınlatma direğine çarparak durabildi.
'İBB YİNE DUVARA TOSLADI'
Saat: 12.00 sıralarında Maslak Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi'nde meydana gelen kazada yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün iddiaya göre frenleri tutmadı. Şoförün çabalarına rağmen durmayan otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine vurdu.
İçinde yolcu olmadığı belirtilen otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Sürekli kaza yapan, yanan, yolda kalan ve arızalanan İETT otobüslerinden bir tanesinin de Ayazağa'da kazaya karışması sonrasında İBB meclis üyesi ve Sarıyer Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Çoşgun, "İBB yine duvara tosladı! Sarıyer Ayazağa-Maslak Yokuşu; İETT'de artık İtfaiye araçları eskortluğunda yolculuk dönemi" diyerek tepkisini gösterdi.
'AĞIR HASARLI OTOBÜSLERİ KULLANAN ŞOFÖRLERE 750 LİRA EKSTRA PARA'
Ayazağı'nda yaşanan kazanın ardından ise skandal bir uygulama çıktı. İBB yönetiminin ağır hasarlı İETT araçlarını kullanan şoförlere ekstra 750 lira ödediği ortaya çıktı. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu aracın özelliği ne biliyor musunuz? Arızalı olduğu için bu aracı kullanma "cesareti" olan şoföre 750 ₺ ekstra para ödenen araç. Ya patlayan fren sonucu yol kenarındaki direk bu aracı durduramasaydı? Ya araç içinde bir vatandaşımız çarpmanın şiddetiyle hayatını kaybetseydi? İETT "ileri derece" arızalı 55 aracı kullanması için 750 TL ilave ücret karşılığı 55 şoförü ikna etmiştir. Adeta ölüm saçan bu uygulama ilk vukuatını ortaya çıkarmıştır. İBB'yi 'acilen' bu uygulamayı sonlandırmaya çağırıyorum..!" ifadelerini kullandı.
'2 ARAÇ PERT OLDU'
Avcılar'da ise İETT aracının karıştığı zincirleme trafik kazası trafiği kilitledi. D-100 kara yolu Büyükçekmece istikameti yan yolda ilerleyen İETT otobüsü, 34 BN 6448 plakalı kamyonet ve 34 HE 5274 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Büyükçekmece yönü yan yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Yaşanan kazalar sonrasında Özdemir, "Periyodik bakım önemli. Kış lastiği önemli. Tecrübeli ve eğitimli sürücü önemli. İETT otobüsünün kayması sonucu 2 araca çarpıyor ve yan yolu kapatıyor" dedi.
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