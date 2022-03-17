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Son dakika: 2015'ten günümüze 34 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika: 2015’ten günümüze 34 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. 24 Temmuz 2015'ten itibaren yapılan operayonların bilgisini veren Bakan Akar, "33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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