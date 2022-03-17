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Son dakika | Bakan Akar açıkladı: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika | Bakan Akar açıkladı: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

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