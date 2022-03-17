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Son dakika: Avrupa Bölgesi ve Sağlık Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika: Avrupa Bölgesi ve Sağlık Toplantısı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Bölgesi ve Sağlık Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Ülkesini terk etmek zorunda kalanlar salgından daha fazla etkileniyor. Sığınmacıları vatandaşlarımızdan ayırmadık. 15 milyon doz aşıyı söz verdiğimiz gibi peyderpey Afrikalı kardeşlerimize gönderiyoruz." dedi.

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