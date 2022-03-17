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İstanbul Kırım soğuklarıyla kar altında kalacak! Uydu görüntüleri kar bulutlarını gösterdi | Hangi illere kar yağacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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İstanbul Kırım soğuklarıyla kar altında kalacak! Uydu görüntüleri kar bulutlarını gösterdi | Hangi illere kar yağacak?

İstanbul'un yeniden kar altında kalacağı haberleri milyonları heyecanlandırdı. Kırım soğukları ile birlikte Türkiye yeniden kar altında kalacak. Meteoroloji'nin ardından peş peşe "hafta sonunda dikkatli olun" uyarıları yapıldı. İstanbul'u da etkisi altına alacak olan kar yağışının Türkiye genelinde görüleceği belirtildi. İşte kar yağışının görüleceği iller.

"İstanbul'a kar geliyor" uyarılarına bir yenisi daha eklendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD, İstanbul Valiliği ve Havaforum yurt genelinde etkisini gösterecek kar yağışı öncesi peş peşe açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağacağı açıklandı. Bununla birlikte doğudaki birçok için donma ve çığ tehlikelerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. İşte 5 günlük hava durumu tahmini.

KIRIM SOĞUKLARI GELDİ

Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından Havaforum da yurdu vuracak kar öncesi uyarılarda bulundu. Kırım soğuklarının hasta edici derecede etkili olduğunu ortaya çıktı.

Kırım soğuklarının geldiğini ifade eden Havaforum, "Bugün iç kesimler; Cuma'dan itibaren ise kıyı kesimler dahil yurdun büyük bir kısmında kar yağışları bekliyoruz..." ifadelerine yer verdi.

İŞTE UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Uydu görüntülerinden alınan son verilere göre yurdumuzun batısında Avrupa'dan uzanan devasa bir yoğun bulut kütlesi var.

Bulut tepe sıcaklıkları -65 derecelerde dolaşıyor.

Bu kütle içerisinde az miktarda İspanya, Portekiz'deki Sahra çölü toz karışımı da var. Boğucu bir hava var.

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Havalar neden ısınmıyor? HAVALAR NEDEN ISINMIYOR?

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