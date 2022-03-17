İstanbul Kırım soğuklarıyla kar altında kalacak! Uydu görüntüleri kar bulutlarını gösterdi | Hangi illere kar yağacak?

"İstanbul'a kar geliyor" uyarılarına bir yenisi daha eklendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD, İstanbul Valiliği ve Havaforum yurt genelinde etkisini gösterecek kar yağışı öncesi peş peşe açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağacağı açıklandı. Bununla birlikte doğudaki birçok için donma ve çığ tehlikelerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. İşte 5 günlük hava durumu tahmini.

KIRIM SOĞUKLARI GELDİ

Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından Havaforum da yurdu vuracak kar öncesi uyarılarda bulundu. Kırım soğuklarının hasta edici derecede etkili olduğunu ortaya çıktı.