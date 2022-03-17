Kocaeli ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 18 Mart’ta Kocaeli ve Sakarya’da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA KAR YAĞIŞLARI ARTACAK MI AZALACAK MI?

Adil Tek, 2022 yılı için yapılan mevsimsel iklim modellemelerine baktıklarında, kar yağışı sayısının önceki yıllara göre biraz daha fazla olacağını söylediklerini ifade etti.

Adil Tek şu ifadeleri kullandı:

Küresel iklim değişikliğinden kaynaklı olarak kar yağışları azalacak. Zaman zaman da iklim değişikliğinden kaynaklanan, atmosferdeki su buharı miktarı döngüsünün hızlı olmasından dolayı da yağış miktarlarında artışlar olacak. Bunları kuvvetli sel ve yağışlarda da görüyoruz.