Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı için son dakika uyarılarında bulunuldu. Açıklamaların ardından kar tatili haberleri yakından takip ediliyor. İşte, Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde kar tatili haberleri yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. İşte, Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, kar yağışları, iklim değişikliği ve kuraklık konularıyla ilgili özel açıklamalar yaptı.
Adil Tek, Avrupa'nın doğusunda oluşan soğuk hava ve kar yağışlarına vurgu yaparak, kuvvetli yüksek basınç oluşumlarına dikkat çekti.
Kuvvetli yüksek basınçların, arktik/polar denilen kutup havasını -Rusya,Romanya,Bulgaristan,Karadeniz- üzerinden Türkiye'ye doğru taşıdığını ifade eden Adil Tek, bu kutup havalarının Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in sıcak sularıyla buluştuğunda yağmur ve kar yağışı iklimi oluşumunu hızlandırdığını söyledi.
Denizden gelen nemlerin yağış miktarını artırdığını söyleyen Adil Tek, "Kuvvetli yüksek basınç geçtiğimiz kar yağışlarında da Avrupa'nın üzerindeydi. Aynı yüksek basınç Avrupa'nın batısı tarafında da (İngiltere, Fransa, İspanya, İskandinavya vb) sıcaklıkları artırıyor." dedi.
KUVVETLİ YÜKSEK BASINÇLAR NASIL OLUŞUYOR?
Adil Tek, "Atmosferik olaylar birbirlerine çok bağlı. Dünyanın başka bir bölgesinde oluşan hava olayı bizim ülkemizi de direkt/dolaylı olarak etkiliyor. Kuvvetli yüksek basınç ekvatordan yükselen sıcak hava ile kuzey bölgelere doğru gitmeye başlıyor, ardından inişe geçip çöküyor. Bu bölgelerde de yüksek basınç alanları oluşuyor." diye konuştu.
3 HÜCRE VAR!
Kuvvetli yüksek basınçların içinde, Hadley hücresi, Ferrel hücresi, Polar hücresi olduğunu ifade eden Adil Tek, "Bu hücrelerin çökme yaptıkları yerlerde yüksek basınç alanları oluşuyor." sözlerini kullandı.
ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA KAR YAĞIŞLARI ARTACAK MI AZALACAK MI?
Adil Tek, 2022 yılı için yapılan mevsimsel iklim modellemelerine baktıklarında, kar yağışı sayısının önceki yıllara göre biraz daha fazla olacağını söylediklerini ifade etti.
Adil Tek şu ifadeleri kullandı:
Küresel iklim değişikliğinden kaynaklı olarak kar yağışları azalacak. Zaman zaman da iklim değişikliğinden kaynaklanan, atmosferdeki su buharı miktarı döngüsünün hızlı olmasından dolayı da yağış miktarlarında artışlar olacak. Bunları kuvvetli sel ve yağışlarda da görüyoruz.
18 MART'TA KOCAELİ VE SAKARYA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Kar tatiline yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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