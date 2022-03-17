İBB 112 ağacı katletti! Çevreci geçinen derneklerden akla ziyan açıklama: Bilgimiz ve gündemimizde yok
Her konuda görüş beyan eden çevre dernekleri ve odalar, İBB’nin Çırağan’daki tarihi 112 çınar ağacını kesmesine sessiz kaldı. Aranan çevre dernekleri yöneticilerinin, çınar katliamı konusunda “Bilgimiz yok” ve “Gündemimizde yok” demesi şaşırttı. Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacının kesilmesi kamuoyunda tepki çekerken çevre derneklerinden çıt çıkmıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mimarlar Odası, Taksim Dayanışma Platformu, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), tarihi çınarların kesilmesinden 7 gün geçmesine rağmen açıklamada bulunmadı.
Çevre dernekleri temsilcileri, Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacının kesilmesinden bilgi sahibi olmadıklarını, açıklama yapmalarının gündemde olmadığını söyledi.
'BENİM BİLGİM YOK'
Konuyla ilgili aradığımız Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz, "Benim bilgim yok. İstanbul'da olan bir olay, gerçekten bilgim yok. Bilmediğim şey hakkında ne konuşayım? Nerede olduğunu bile bilmiyorum" dedi.
'GÜNDEMİMİZDE DEĞİL'
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ise "Şu an açıklama gündemimizde değil. Yönetim Kurulumuz da bu konuyu gündemine almadı" açıklamasında bulundu. SABAH'a konuşan Taksim Dayanışma Platformu Sözcüsü Tayfun Kahraman ise, "Bizim değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da ilgili meslek odalarının açıklama yapması gerekir. Ziraat Mühendisleri Odası ve Orman Mühendisleri Odası'dır. Şu an o sıfatla açıklama yapmam doğru olmaz. Bunun açıklamasını yapmam çok doğru olmayacaktır" dedi.
TEPKİ YAĞIYOR:
MESELE HİÇBİR ZAMAN AĞAÇ OLMADI
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kestiği çınar ağaçları için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almamasına uzmanlar, siyasiler ve belediye başkanlarından tepkiler sürüyor.
Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı: Ağaçların kesilerek alandan uzaklaştırılması bizim için son çaredir. En son başvurulması gereken yöntemdir. Yapılması gereken bu mantarı izole edebiliyorsak, ağaçlardan uzaklaştırabiliyorsak uzaklaştırmak. Bu işi uzmanlarıyla oturup değerlendirip, yol haritasını ortaya çıkarıp kamuoyuyla paylaştıktan sonra adım adım yürütmek lazımdı.
AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'ndeki 112 adet çınar ağacını hastalık bahanesiyle kesmesi çevre katliamıdır. Medeniyet katliamıdır. İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır. Buna tepkisiz kalan sözüm ona çevre derneklerini, STK'ları ve çevrecileri ibretle izliyoruz. Bu zihniyet, nobran bir zihniyettir.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Mesele ağaç değil! Hiçbir zaman da ağaç olmadı. Ağaç kesiliyor diye Gezi'de memleketi ayağa kaldıran, kamuya zarar verenler; Dolmabahçe'de kesilen ağaçlara neden sessiz? Talimat mı gelmedi? Asırlık çınarları keserek İstanbul'un 'ağaçlı yolunu' çıplak bıraktınız.
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