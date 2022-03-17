İBB 112 ağacı katletti! Çevreci geçinen derneklerden akla ziyan açıklama: Bilgimiz ve gündemimizde yok

AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'ndeki 112 adet çınar ağacını hastalık bahanesiyle kesmesi çevre katliamıdır. Medeniyet katliamıdır. İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır. Buna tepkisiz kalan sözüm ona çevre derneklerini, STK'ları ve çevrecileri ibretle izliyoruz. Bu zihniyet, nobran bir zihniyettir.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Mesele ağaç değil! Hiçbir zaman da ağaç olmadı. Ağaç kesiliyor diye Gezi'de memleketi ayağa kaldıran, kamuya zarar verenler; Dolmabahçe'de kesilen ağaçlara neden sessiz? Talimat mı gelmedi? Asırlık çınarları keserek İstanbul'un 'ağaçlı yolunu' çıplak bıraktınız.