⛄ Üniversiteler tatil mi son dakika? Hangi illerde üniversiteler tatil olacak? VALİLİK AÇIKLAMALARI...
Üniversiteler tatil mi son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrasında kar tatili haberleri geliyor. Üniversiteler hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler tatil mi son dakika? Hangi illerde üniversiteler tatil olacak? VALİLİK AÇIKLAMALARI...
Üniversiteler tatil mi son dakika? Hangi illerde üniversiteler tatil olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, üniversiteler tatil mi son dakika? Hangi illerde üniversiteler tatil olacak?
18 MART CUMA OKULLAR TATİL Mİ? İŞTE İLLERİN LİSTESİ...
RİZE
Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Vali Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım atmacalarım, tüm hafta tatil olsun diyen atmacalarımın duaları kabul oldu. Çünkü benim atmacalarım çok temiz kalplidir. O temiz kalplerinizden vatana, millete, devlete, şehitlerimize, Rize'mize ve bana bol dua bekleyerek yarın da tatil diyor, ben ve müdürler de sizi seviyoruz." ifadesini kullandı.
Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.
GİRESUN
Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.
Toplantıda Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."
Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.
İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30'daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:
İstanbul Valiliği, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.
SAMSUN
Samsun'da il genelinde yarın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ifade edildi.
Açıklamada, 18 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
TRABZON
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.
.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ⛄ Üniversiteler tatil mi son dakika? Hangi illerde üniversiteler tatil olacak? VALİLİK AÇIKLAMALARI...
- BERAT KANDİLİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU: Berat Kandili'nde hangi sureler okunur? İşte Berat gecesinde okunacak dua ve sureler...
- Galatasaray - Barcelona canlı maç izle! GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme linki! EXXEN Spor...
- Sivas ve Erzurum'da yarın okullar tatil olacak mı? 18 Mart'ta Sivas ve Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...
- Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- ❄ 18 Mart kar tatili olan iller güncel liste: Yarın okullar var mı, yok mu? 18 Mart Cuma okullar tatil mi? Giresun, Bitlis, Karaman...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil olacak mı? 18 Mart'ta Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- İMPERİAL TOBACCO ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: 17 Mart sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Davidoff slims, Bianca, West grey...
- Galatasaray Barcelona maçı CANLI İZLE! 📺 17 Mart GS Barcelona maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi
- Berat gecesi yapılacak ibadetler: Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Diyanet Berat Kandili yapılması gerekenler