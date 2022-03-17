Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...
Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okullardan tatil haberleri geliyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili olan iller hakkında sorgulamalarını hızlandırdı. Kar tatili olan iller veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...
Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde kar yağışının etkili olacağı açıklaması geldi. Hangi illerde okulların tatil olacağı merak ediliyor. İşte, Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Batı ve iç kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
18 MART'TA BURSA VE YALOVA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Kar tatili hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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