Yeni sisteme göre kim kazanır kim kaybeder? 17 ilde 17 milletvekilliği parti değiştiriyor



Yani ben gazetecilik mesleğine başladığımdan bu yana hep tartışılan ama bir türlü değiştirilmeyen yüzde 10'luk baraj düşürülmüş oldu. İlk kez 2018 seçimlerinde uygulanan ülke barajlı, ittifaklı D'Hondt sistemiyle ittifak içinde az oy alan partiye getirilen avantaj da ortadan kaldırıldı. Böylelikle, yüzde 1 bile oyu bulunmadığı halde ittifakın artık oyları sayesinde milletvekili çıkarma adaletsizliği olmayacak.

Bunun daha açık anlamı şu: Küçük partilerin yüzde 2 ya da yüzde 3 ile İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde kendi vekilini çıkarması mümkün olabilirken, küçük illerde bu pek mümkün olmayacak.