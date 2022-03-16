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Gaziantep’te jandarmadan operasyon: 47 kaçak göçmen yakalandı, organizatörler tutuklandı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Gaziantep’te jandarmadan operasyon: 47 kaçak göçmen yakalandı, organizatörler tutuklandı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde jandarmanın üç araca yaptığı arama sonucunda 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiası ile gözaltına alınan dört zanlıdan 3’ü tutuklandı.

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