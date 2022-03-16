Gaziantep’te jandarmadan operasyon: 47 kaçak göçmen yakalandı, organizatörler tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde durdurdukları üç araca arama operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler, ülkeye yasal olmayan yollarla girdiği belirlenen 47 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin taşındığı üç araca el koyan ekipler, organizatör olduğu tespit edilen dört kişiyi de gözaltına aldı. 3 KİŞİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmenler ise sınır edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN