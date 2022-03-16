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Berat Kandili bugün mü, yarın mı? Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Berat Kandili bugün mü, yarın mı? Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında?

Berat Kandili bugün mü, yarın mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Berat Kandili için kısa bir süre kaldı. İslam alemi için önemli olan bu gün ibadetlerle geçiliyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece Berat gecesi olarak geçiyor. İşte, Berat Kandili bugün mü, yarın mı? Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında?

Berat Kandili bugün mü, yarın mı? Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Berat Kandili önemi ve tarihleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Arapça'da Berat kelimesi temize çıkma anlamına geliyor. İşte, Berat Kandili bugün mü, yarın mı? Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili için geri sayılıyor. Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olarak geçiyor. 2022 senesinde Berat kandili 17 Mart 2022 tarihinde idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Hazreti Muhammed, şöyle buyuruyor;"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

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