Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Mart Çarşamba koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 15 Mart Çarşamba gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte 15 Mart Salı gününün Kovid-19 tablosu...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 16 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de dün 324 bin 58 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 324 bin 58 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 364 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,25, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,03 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de düne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 336 bin 317 doza yükseldi.
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