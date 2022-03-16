Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Mart Çarşamba koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları

Türkiye'de dün 324 bin 58 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.



Buna göre, son 24 saatte 324 bin 58 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 364 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,25, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,03 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye'de düne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 336 bin 317 doza yükseldi.

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15 MART