İYİ Parti'de Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Şenol K. uyuşturucu ile yakalandı! Polislerden böyle kaçtı
Skandalların bitmediği İYİ Parti'nin Kütahya il yönetiminde yeni gelişmeler ortaya çıktı. Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen isimlerden Şenol K. polislerin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Kovalamaca sonucunda yakalan Şenol K.'nın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
İYİ Parti uyuşturucu skandalıyla gündemde. Kütahya'da yapılan uyuşturucu operasyonu İYİ Parti'ye hatta Meral Akşener'e kadar uzadı.
AJANS UYUŞTURUCU HABERİNİ BÖYLE GEÇTİ
Sabah saatlerinde Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunu ajans şu ifadelerle geçti "Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 115,77 metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 66.07 gram metamfetamin maddesi, 4 adet sentetik ecza, şahsın ikametinde yapılan aramada ise 49.70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Thor'un uyuşturucuyu bulduğu anlar saniye saniye işte böyle kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.K. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek."
UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN İSİM İYİ PARTİLİ ÇIKTI
İlerleyen dakikalarda ise Ş.K. isimli şahsın İYİ Partili Şenol K. olduğu ortaya çıktı. Şenol K. polislerin 'dur' ihtarına uymayıp ilerliyor daha sonra Yunus polisleri durdurduğunda ise üzerinden uyuşturucu maddeler çıkıyor.
MERAL AKŞENER'E YAKIN BİR İSİM
Şenol K. İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e yakın bir isim. Hatta Şenol K.'nın Akşener ile çekildiği mesajlar da sosyal medyada yer alıyor.
İYİ PARTİ KÜTAHYA'NIN İLK SKANDALI DEĞİL
Bu olay İYİ Parti Küthaya yönetiminin ilk skandalı değil. Geçtiğimiz aralık ayında da İYİ Parti Kütahya İl Yönetimi'nde Sibel Yüksel, ilçe başkanı Rıfat Kıncı tarafından darbediliğini söylemişti.
CHP'de patlak veren taciz darp ve tehdit skandallarına ortakları İYİ Parti de katıldı. Akşener'in il gezilerinde vatandaşı tartaklayan İYİ Partililer bu kez kendi partilerinden bir kadını darbetti.
İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel, partisinde ilçe başkanlığı yapan Rıfat Kıncı'nın kendisini darbettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.
Meral Akşener ve Rıfat Kıncı
Alınan bilgiye göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine giden Sülbiye Yüksel (51), darp raporu aldı.
"BOĞAZIMI SIKIP İKİ KEZ YUMRUK ATTI"
Polise şikayette bulunan Yüksel'in ifadesinde, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan Rıfat Kıncı'nın parti binasındaki toplantı sonrası odasına geldiğini, yaşanan sözlü tartışmanın ardından boğazını sıkıp iki kez yumruk attığını ileri sürdü.
Sülbiye Yüksel
Bunun üzerine Rıfat Kıncı'nın Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'nde ifadesinin alındığı, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
"AKŞENER O SIRADA FARKINDALIK MAÇINDAYDI"
Sülbiye Yüksel, yaptığı açıklamada, olayın 7 Aralık akşamı yaşandığını belirterek, "O sırada partimizin Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu. Aynı dakikalarda ben şiddet gördüm. Bana yapılan, karşıdaki insanın zayıflığını gösterir. Bu kişi kadına şiddeti alışkanlık haline getirmiş. Ben adalete güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Yüksel, olayın peşini bırakmayacağını, yargıda hakkını arayacağını ifade etti.
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