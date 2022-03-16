İYİ Parti’de Meral Akşener’e yakınlığıyla bilinen Şenol K. uyuşturucu ile yakalandı! Polislerden böyle kaçtı

İYİ Parti uyuşturucu skandalıyla gündemde. Kütahya'da yapılan uyuşturucu operasyonu İYİ Parti'ye hatta Meral Akşener'e kadar uzadı.

AJANS UYUŞTURUCU HABERİNİ BÖYLE GEÇTİ

Sabah saatlerinde Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunu ajans şu ifadelerle geçti "Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 115,77 metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 66.07 gram metamfetamin maddesi, 4 adet sentetik ecza, şahsın ikametinde yapılan aramada ise 49.70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Thor'un uyuşturucuyu bulduğu anlar saniye saniye işte böyle kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.K. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek."