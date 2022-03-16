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Son dakika: Komandolar teröristleri etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Son dakika: Komandolar teröristleri etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Türk komandosu Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere geçit vermedi. Düzenlenen operasyon hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 8 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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