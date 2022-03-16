AB'den ikiyüzlü tavır! "Hukukun üstünlüğü" sloganlarını çabuk unuttular

Avrupa Birliği, 78 işçinin hakkını mahkeme kararlarına rağmen gasp etti. Türkiye'ye adalet konusunda taraflı ve adil olmayan bildirgeler yayınlayan AB, Türkiye Delegasyonunda çalışan işçilerin Avro para birimi cinsinden belirlenen ücretleri tek taraflı olarak alınan kararla Türk Lirasına dönüştürdü. Avrupa Birliği'nin Türkiye Delegasyonunda çalışan toplam 78 işçi, söz konusu karar sonrası aldıkları ücretin zaman içerisinde düşürüldüğünü ve işyerinde yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmadığını gerekçe göstererek Ankara İş Mahkemeleri nezdinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu aleyhine dava açtı.

KARAR YARGITAY TARAFINDAN ONANDI

Yürütülen yargılama neticesinde, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu, ücretlerin en baştan beri Avro para birimi olarak hesaplanıp ödenmesi ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre artış yapılması gerektiği tespit edilerek her bir işçiye çeşitli miktarlarda fark ücret alacağının ödenmesine hükmedildi. Bu kararların tamamı Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

Ancak Türkiye'yi yargı kararlarına saygılı olma hususunda her fırsatta eleştiren Avrupa Birliği, bu defa Türk mahkemelerinin vermiş olduğu yargı kararlarının gereklerini yerine getirmedi.