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Son dakika: İsrailli organize suç örgütü üyesi Omre Oda İstanbul'da yakalandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Son dakika: İsrailli organize suç örgütü üyesi Omre Oda İstanbul’da yakalandı

Son dakika... İsrail adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi Omre Oda, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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