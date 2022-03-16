16 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e ulaştı: Depoları aktarılması bekleniyor

Ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e ulaştı: Depoları aktarılması bekleniyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
ABONE OL
Ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin’e ulaştı: Depoları aktarılması bekleniyor

Rusya’nın Yisk limanından 9 Mart'ta çıkış yapan ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e ulaştı. Türkiye'ye ulaşan yağlar 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yükünü, firmanın depolarına aktarması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA