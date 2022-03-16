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THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...

THY hangi seferleri iptal etti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarısı ile kar yağışının cuma günü etkili olacağı açıklandı. Açıklama sonrasında THY tarafından seferlerin iptal edildiği duyurusu geldi. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...

THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları(THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu. Konu hakkında açıklamanın detayları merak ediliyor. İşte, THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi.

Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.

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