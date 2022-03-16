THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları(THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu. Konu hakkında açıklamanın detayları merak ediliyor. İşte, THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...