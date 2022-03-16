THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...
THY hangi seferleri iptal etti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarısı ile kar yağışının cuma günü etkili olacağı açıklandı. Açıklama sonrasında THY tarafından seferlerin iptal edildiği duyurusu geldi. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...
THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları(THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu. Konu hakkında açıklamanın detayları merak ediliyor. İşte, THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY'den yapılan açıklamada "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi.
Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...
- Emeklilik tarihi öne çekiliyor! 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade! 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
- ❄ 17,18,19 Mart kar tatili olan iller listesi: Yarın okullar var mı, yok mu? 17 Mart'ta Perşembe okullar tatil mi? Hakkari, Van, Ardahan...
- Ardahan ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Ardahan ve Artvin'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Rize ve Trabzon'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanların kazancı artıyor! Emekli maaşına da etki ediyor! SGK'ya bildirmek gerekiyor
- Tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı...
- Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...
- Berat Kandili mesajları 2022: Dualı, kısa ve en yeni resimli Berat Kandili mesajları burada! Berat gecesi mesajı...
- Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Barça rövanş maçı ayın kaçında oynanacak?
- Berat Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Berat gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?