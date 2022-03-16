Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Rize ve Trabzon'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevaplarının araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili için gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Perşembe akşamından itibaren başlayan yağış birçok bölgede etkisini sürdürüyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Rize ve Trabzon'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...