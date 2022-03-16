Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Rize ve Trabzon'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışınıne etkili olduğu illerden tatil haberleri geliyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili için gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Rize ve Trabzon'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Rize ve Trabzon'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevaplarının araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili için gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Perşembe akşamından itibaren başlayan yağış birçok bölgede etkisini sürdürüyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Rize ve Trabzon'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Meteoroloji raporuna göre yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı duyuruldu.
Meteoroloji rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini, hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini açıkladı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma gününden itibaren pazartesi gününe kadar etkili olacak soğuk hava Kuzey ve iç bölgelerde kar yağışına neden olacak. İstanbul'da "ısı adası" etkisinden dolayı cuma günü karla karışık yağmur olacak, sonraki günlerde kar görülecek. Sıcaklık gündüz 4 derece, gece 0 dereceye kadar düşer" mesajını paylaştı.
Duyuruda "Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.
İŞTE İSTANBUL'DA YAĞIŞIN EN KUVVETLİ OLACAĞI GÜN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Haritaya göre İstanbul'da cuma günü başlayacak kar yağışı cumartesi günü yoğunlaşarak devam edecek. Pazar günü de devam etmesi beklenen yağışın pazartesiden itibaren sıcaklıkların biraz artmasıyla karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin paylaşımında "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.
16 MART'TA RİZE VE TRABZON'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Okulların tatil olacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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