Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının avukatı Kazım Yiğit Akalın hakkında karar! FETÖ borsası şebekesi kurduğu ortaya çıkmıştı
6 kişilik FETÖ borsası şebekesi içerisinde yer aldığı ortaya çıkan Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın hakkında karar verildi. Sanık avukat Akalın, 2 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezasına çarptırıldı.
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan polis memurları İsmail İ, Bayram Y, Ertuğrul Osman T. ve Rıza E. ile avukat olan sanık Kazım Yiğit Akalın ve sanık Mehmet Asım İ, avukatlarıyla birlikte duruşmaya katıldı.
Bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar beraat talebinde bulundu.
Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, olayına ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen sanık avukat Akalın'ı "rüşvete teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kazım Yiğit Akalın'ı ayrıca aynı suç kapsamında 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezasına mahkum eden heyet, sanık avukat Mehmet Asım İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi.
Heyet, sanık polisler İsmail İ, Bayram Y, Ertuğrul Osman T. ve Rıza E'nin "rüşvet" suçundan beraatlerini kararlaştırdı.
Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın şebekenin organizasyonunu bizzat yönettiği ortaya çıkmıştı.
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