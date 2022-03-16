16 Mart 2022, Çarşamba
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Avrupa'nın yeni doğal gaz umudu Norveç oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Avrupa’nın yeni doğal gaz umudu Norveç oldu

Avrupa'daki kaynak üretimini derinden etkileyen Rusya-Ukrayna savaşı, yeni adımların atılmasına neden olmaya devam ediyor. Norveç daha fazla doğal gaz üretimine yeşil ışık yaktı.

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