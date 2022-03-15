Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber’e konuştu! Türkiye ile ortak çalışma olacak mı?

"TÜRKİYE İLE ORTAK ÇALIŞMA OLACAK"

"Aileleriniz, yani her ikinizin de ailesi Türkiye'den geliyor. Ve aşınızı Türkiye'ye de sattınız. Yakın gelecekte de Türkiye ile farklı alanlarda işbirliği yapacak mısınız?"

Biontech kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin, "Evet, bundan hareket ediyoruz. Zaten Türkiye Sağlık Bakanlığı olsun, TÜBİTAK olsun bunlarla bağlantı içindeyiz. Kooperasyon projeleri hakkında konuştuk. Bu yılın sonunda veya 2023 yılının başında yeni projelere start verebileceğimizi düşünüyorum." dedi.