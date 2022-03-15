15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan milletvekilleriyle buluştu

Son dakika: Başkan Erdoğan milletvekilleriyle buluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan milletvekilleriyle buluştu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 60 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi. Programda, milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA