Başkan Erdoğan dünyaya yayılan İslamofobi tehlikesine dikkat çekti: Veba salgını gibi zehirlemeye devam ediyor
Başkan Erdoğan, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'na mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında İslam düşmanlığının geldiği boyutu gözler önüne sermek için "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden kamu görevlisine toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden kamu görevlisine toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destek verdiği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesince düzenlenen 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, ATO Congresium'da başladı.
Erdoğan, foruma gönderdiği mesajda programın düzenlenmesine öncülük eden kurumları tebrik etti; fikirleri, tespitleri, tenkitleri ve önerileriyle programın içeriğini zenginleştiren herkese şükranlarını sundu.
Erdoğan, geçen yıl zorlu salgın şartlarına rağmen başarıyla gerçekleştirilen forumun bu sene daha kuşatıcı, daha geniş katılımlı bir şekilde yoluna devam ettiğini görmekten duyduğu memnuniyeti vurgulayan Erdoğan, "İslamofobi tıpkı önü alınamayan veba salgını gibi özellikle Batılı ülkelerde yayılmaya, sokaktaki insandan siyasetçisine, işçisinden kamu görevlisine toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sorumsuz basın yayın organlarının da teşvik ettiği nefret atmosferi, Müslümanlarla beraber dili, dini, kökeni ve kültürü farklı olan milyonlarca insanı da olumsuz etkiliyor. Ukrayna krizi bağlamında yaşanan utanç verici tartışmalar, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın ulaştığı tehlikeli boyutları ortaya koyuyor. İnsanı eşref-i mahlukat gören, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyen bir medeniyetin mensupları olarak, mazlum ve mağdurlar arasında ayrımcılık yapılmasını asla kabul etmiyoruz. Yükselen İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece Müslümanların değil tüm insanlığın meselesi olduğuna inanıyoruz. Diğer türlü 2019'da Yeni Zelenda'da, 2021'de Kanada'da yaşanan İslamofobik saldırıların önüne geçemeyiz."
Erdoğan, bu konuda Batılı siyasetçilerin, medya organları ve devlet kurumlarının yanı sıra en büyük sorumluluğun İslam dünyasına ve kurumlarına düştüğünü vurgulayarak "Kendileriyle beraber yüz milyonlarca insanı hedef alan bu haksızlık, hukuksuzluk ve ayrımcılık karşısında Müslümanlar güçlü tepki göstermeli, meşru zeminde haklarını aramalı, mücadelesini vermelidir. 2. Uluslararası Medya Forumu'nun bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur maaşı yükseliyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak?
- Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı ne mezunu olmalı? Maaşı ne kadar?
- KPSS 2022/5 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı tercih nasıl yapılır? ÖSYM 20 bin personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- 2022 Mart İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?
- 15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Son gelişmeler...
- BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU: 3.000 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları...
- Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor 2022? İlk oruç hangi ayda başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler...
- Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor birleşme partisi ayın kaçında?
- Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor hangi yarışmacı elendi? Dokunulmazlık oyunu sonrasında...
- DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ: Doğalgaz 2022 ne zaman verilecek? Doğal gaz desteği fatura yardımı başvuruları bitti mi?
- Muş ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Muş ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...