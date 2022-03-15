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MHP "Türkiye Etik Kurulu" oluşturulması için kanun teklifi hazırladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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MHP Türkiye Etik Kurulu oluşturulması için kanun teklifi hazırladı

MHP, Cumhurbaşkanından kamuda yeni göreve başlayan personele kadar, tüm kamu çalışanlarının uyması gereken etik davranış ilkelerini içine alan kanun teklifi hazırladı.

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