FETÖ ablası cezaevinden çıkınca da rahat durmadı!
FETÖ'nün finansal yapılanmasında üst düzey abla konumda yer alan Ç.Ö.Z.'nin, 2017'de girdiği cezaevinden çıktıktan sonra, örgüt içinde aktif olarak rol almaya devam ettiği ve örgüt mensubu ailelerin öğrenci çocuklarına maddi destek sağladığı ortaya çıktı. 17/25 Aralık süreci sonrasında arabasını satarak Bank Asya'ya yatırdığı tespit edilen Ç.Ö.Z'nin, FETÖ'cülerle 'Aldığınız ürün sıkıntılı çıktı. Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre; sorunu çözüp döneceğiz siz kendinize dikkat edin' şeklinde şifreli konuşmalar yaparak örgüt üyelerinin durumu hakkında bu şekilde bilgi aldığı belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ailesi veya yakınları FETÖ'den işlem gören öğrencilerden sorumlu Ç.Ö.Z. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Kübra kod adlı Ç.Ö.Z itirafçı olurken, hakkında hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden günümüze kadar halen örgüt içerisinde aktif olarak görev aldığının tespit edildiği belirtilirken, örgüt için para toplayarak örgüte bağlı öğrenci evlerine dağıtarak örgüte yardım ettiği ve Bölge Talebe Mesülünde üstü konumunda görevinin olduğunu belirtildi.
'BU DURUMLAR DÜZELECEK'
Soruşturma kapsamında Ç.Ö.Z. hakkında ifade veren S.G., buluşmalarında Ç.Ö.Z.'nin kendisine durumların düzeleceğini söylediğini söyleyerek, "Pınar ile yaklaşık 3 ay kadar görüştükten sonra beni Kübra isimli şahıs ile tanıştırıp devretti. Kübra ile Viber ve Whatsapp uygulamaları üzerinden konuşmalar yapılıyordu, görüşmeleri Keçiören'de bulunan kafelerde yapıyorduk, bu buluşmalarda bana, yeniden durumların düzeleceğini, içeride olan örgüt mensuplarının rüyalarında Peygamber Efendimizi gördüklerinden bahsederdi. 2019'da Kübra bana gelerek 'Üniversite öğrencileri var, bunlar ile ilgilenmek ister misin?' diye sordu, ben de kabul ettim, Kübra 'Yol giderlerin olacak öğrencilere hediyeler alacaksın, senin zamanını alacak bunlar için de sana maddi imkan sağlayacağım' dedi. Kübra ayrıca bana 'Orada öğrenciler senin ismini bilmesin, kendine bir kod isim bul' dedi, ben de Hafsa ismini sevdiğim için bunu seçtim" dedi.
ARABASINI SATIP BANK ASYA'YA YATIRMIŞ
İtirafçı olan Ç.Ö.Z. iddianamede yer alan ifadesinde Nesibe isimli şahsın kendisine Ankara'da ki dershanelerde derse girebileceğini, Kırıkkale'de kendisine birkaç ev vereceğini ve evler ile ilgilenmeye başlayabileceğini söylediğini, bu teklif üzerine maaş ile işe başladığını kaydetti. Şu an eşi olan B.Z. ile de kolejde çalışan bir öğretmenin tanıştırdığını söyleyen Ç.Ö.Z., evlerinin maddi işleri ile Zehra isimli kişinin ilgilendiğini, 17/25 Aralık süreci sonrasında dershanelerin kapatılmasına ilişkin toplantılar yaptıklarını ve sosyal medya araçlarının aktif kullanılarak Bank Asya'ya para yatırmaları gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Toplantılarda öğrencilerin örgütten ayrılmaması için ılımlı davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunduklarını aktaran Ç.Ö.Z., kendi arabasını satarak Bank Asya'ya yatırdığını kaydetti.
'ÜRÜNDE SIKINTI ÇIKTI'
Ç.Ö.Z., 2017'deki soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine girdiğini, cezaevinden çıktıktan sonra Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Sevim isimli şahsın kendisini ziyarete gelerek para bıraktığını, başka bir şahsın ise örgütsel iletişim kurabileceği bir telefon getirdiğini söyledi. Şeyma isimli şahsın kendisini arayarak ailesi cezaevinde olan öğrencilerin ve yakınlarının olduğunu, bu kişilere yardım edip edemeyeceğini sorduğunu anlatan Ç.Ö.Z, örgüt üyeleriyle şifreli konuşmalar da yaptığını söyleyerek, "İlk önce korkularım oldu. Ancak Şeyma korkulacak bir şey olmadığını söylemesi üzerine kabul ettim. Hafsa kod isimli kişi ile tanıştım ve bir telefon verdim. Maddi olarak evlerle ilgileniyorduk. 3 - 4 ayda bir yaklaşık 15 bin civarında para toplanıyordu.
Yurt dışından gelen aramadan sonra toplanan paraları alıp dağıtması için Hafsa'ya verdim. Maddi yardımları eşimden gizli yaptım. Yolcu isimli birisi aradı ve Şeyma'nın arkadaşı olduğunu söyledi. 29 Aralık 2021'de bir numara beni arayarak "Ben A-City'den arıyorum, almış olduğunuz üründe sıkıntı çıktı, arkadaşınız her şeyi anlattı, sorunu çözüp döneceğiz siz kendinize dikkat edin" dedi. Konuyu anlamadım, bunun üzerine kendisinin Ayşegül olduğunu ve Hafsa kod adlı şahsın sıkıntıda olduğunu ve kendisine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Ben de durumu eşime anlattım, kızdı ve Gölbaşı'nda bulunan kardeşinin yanına götürdü" dedi.
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