FETÖ ablası cezaevinden çıkınca da rahat durmadı!

'ÜRÜNDE SIKINTI ÇIKTI'

Ç.Ö.Z., 2017'deki soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine girdiğini, cezaevinden çıktıktan sonra Büyük Bölge Talebe Mesulü olan Sevim isimli şahsın kendisini ziyarete gelerek para bıraktığını, başka bir şahsın ise örgütsel iletişim kurabileceği bir telefon getirdiğini söyledi. Şeyma isimli şahsın kendisini arayarak ailesi cezaevinde olan öğrencilerin ve yakınlarının olduğunu, bu kişilere yardım edip edemeyeceğini sorduğunu anlatan Ç.Ö.Z, örgüt üyeleriyle şifreli konuşmalar da yaptığını söyleyerek, "İlk önce korkularım oldu. Ancak Şeyma korkulacak bir şey olmadığını söylemesi üzerine kabul ettim. Hafsa kod isimli kişi ile tanıştım ve bir telefon verdim. Maddi olarak evlerle ilgileniyorduk. 3 - 4 ayda bir yaklaşık 15 bin civarında para toplanıyordu.





Yurt dışından gelen aramadan sonra toplanan paraları alıp dağıtması için Hafsa'ya verdim. Maddi yardımları eşimden gizli yaptım. Yolcu isimli birisi aradı ve Şeyma'nın arkadaşı olduğunu söyledi. 29 Aralık 2021'de bir numara beni arayarak "Ben A-City'den arıyorum, almış olduğunuz üründe sıkıntı çıktı, arkadaşınız her şeyi anlattı, sorunu çözüp döneceğiz siz kendinize dikkat edin" dedi. Konuyu anlamadım, bunun üzerine kendisinin Ayşegül olduğunu ve Hafsa kod adlı şahsın sıkıntıda olduğunu ve kendisine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Ben de durumu eşime anlattım, kızdı ve Gölbaşı'nda bulunan kardeşinin yanına götürdü" dedi.