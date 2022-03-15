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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Lavigne'yi ağırladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Lavigne’yi ağırladı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne'yi kabul etti.

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