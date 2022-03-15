Son dakika: Sağlık Bakanlığı 15 Mart Salı koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 15 Mart Salı gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte 15 Mart Salı gününün Kovid-19 tablosu...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 15 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 333 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 614 kişinin testi pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 333 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 614 kişinin testi pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 553 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,24, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,02 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 304 bin 93 doza yükseldi.
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI
14 MART
13 MART
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV'den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...
- JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- Ordu ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Ordu ve Giresun'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça rövanş maçı hangi kanalda?
- 2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında? Okullarda ikinci ara tatil takvimi açıklandı!
- Altın yorumları son dakika! Altın düşecek mi, yükselecek mi? 2022 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar?
- Yarın okullar tatil mi? 📢 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu...
- ⚽Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı hangi kanalda?
- Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay
- KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?