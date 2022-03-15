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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel'i kabul etti

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Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel’i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Gilles Kepel ile görüştü. Görüşmede, Fransa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun durumu, Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, terörle mücadele, Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı.

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