15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Gabon'un yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti

Bakan Çavuşoğlu, Gabon'un yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2022
ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu, Gabon’un yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA