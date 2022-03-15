Hakkari ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Hakkari ve Bitlis'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Hakkari ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı için önemli uyarılarda bulunuldu. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Hakkari ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Hakkari ve Bitlis'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Hakkari ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Hakkari ve Bitlis'te okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberleri geliyor. Veliler ve öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Hakkari ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Hakkari ve Bitlis'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nu güneydoğusu ile Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Iğdır ve Mardin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Marmara ve Karadeniz'de güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette , İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde yerdeki karın savrulması sonucu tipi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
16 MART'TA HAKKARİ VE BİTLİS'TE OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 👉 Maaşlara %65'e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...
- Hakkari ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Hakkari ve Bitlis'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Van Valiliği son dakika açıklamaları...
- FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV'den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...
- JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- Ordu ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Ordu ve Giresun'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça rövanş maçı hangi kanalda?
- 2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında? Okullarda ikinci ara tatil takvimi açıklandı!
- Altın yorumları son dakika! Altın düşecek mi, yükselecek mi? 2022 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar?
- Yarın okullar tatil mi? 📢 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu...